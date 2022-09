Bochas: Comienza el Torneo oficial de primera por tríos

21 septiembre, 2022 Leido: 9

En la reciente reunión de la comisión directiva de la Asociación tresarroyense de Bochas, se programó el Torneo oficial de bochas por tríos de primera categoría que se jugará con 8 equipos divididos en dos zonas y se disputarán los partidos los lunes, miércoles y viernes, comenzando esta noche a las 20:30 horas.

Zona A Huracán B, Club de Pelota, Echegoyen y Sociedad Española.

Zona B Estudiantes, Huracán A, Oriente y Claromecó

Primera fecha: zona A Huracán B vs Echegoyen y Club de Pelota vs Sociedad Española

Zona B: Estudiantes vs Oriente y Huracán A vs Claromecó.

El jueves se reúne la comisión directiva y los delegados de los clubes a los efectos de realizar el fixture del Torneo de tercera por parejas de la categorías Master mayores de 61 años.

