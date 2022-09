“Ser y tener”, en el ciclo de cine de la Alianza Francesa en el Mulazzi

La Alianza Francesa de Tres Arroyos continúa con su Ciclo de Cine Francés en el mes dedicado a la educación. Este viernes 23 a las 20 hs en instalaciones del Museo Mulazzi se proyectará “Ser y tener”( Être et avoir) un documental de Nicolas Philibert.

Sin duda, la hermosura sencilla del paisaje de algún lugar de Auvergne, presente en las cuatro estaciones, coopera a la claridad de esta película. E igualmente los rostros de los niños, sus gestos sencillos y sus miradas limpias. También el encanto de la misma escuela, el alto edificio aislado, la verja…; y todo esto maravillosamente fotografiado. Pero sobre todo es la sensibilidad creativa de Nicolas Philibert (guión, cámara, dirección, montaje), que ha sabido dar el toque a la realidad haciéndola mágica.

La realidad es esta: «Existen todavía, diseminadas por toda Francia, escuelas de una única clase, en la que todos los niños de un mismo pueblo, desde el parvulario hasta el final de la enseñanza primaria, se concentran en torno a un maestro (……). En una de estas escuelas, situada en alguna parte del corazón de Auvergne, se rodó esta película».

Ser y tener es, pues, un documental que muestra la vida de una pequeña clase de un pueblo a lo largo de todo un curso. Es cierto que el maestro, Georges López, tiene unas dotes pedagógicas excepcionales; pero, al ser eso verdad, no cabe sino decir que la película, además de una bellísima obra perfecta, es una película muy útil, como modelo, para maestros y profesores.

La realización cinematográfica -por un periodo de un curso entero- no estuvo exenta de dificultad, de mucha dificultad, y parece sin embargo como si la cámara no existiera ante los niños -104 minutos que pasan como un soplo-; el resultado es de una gran sencillez, ofrece sólo espontánea amenidad y risa, tragedias cotidianas y comunes sufrimientos, diversiones transparentes…

Y se cierra la película como las obras maestras se cierran: con un final admirable, tan simple, y al mismo tiempo tan cargado de sentimientos y de ideas, que enriquece la mente y duele en el corazón, y lo esponja.

